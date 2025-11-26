Конференция по лечению сахарного диабета пройдет в Наро-Фоминске 29 ноября

Конференция с эндокринологами, которые расскажут о сахарном диабете пройдет в Наро-Фоминске 29 ноября. Встречу проведут в Центре досуга и культуры «Звезда».

Также предусмотрен отдельный блок для ответов на актуальные вопросы участников.

В программе запланированы выступления врача-эндокринолог высшей категории Натальи Корнеевой, кандидата медицинских наук и врача сборной России по мини-футболу среди людей с диабетом Булата Валитова и врача-эндокринолога кабинета диабетической стопы Ани Караказарян.

В рамках открытой встречи врачи-эндокринологи поделятся практическими советами по контролю заболевания через образ жизни и питание.

Отметим, в преддверии важной конференции заместитель главы округа Наталья Трофимова встретилась с пациентами, страдающими от сахарного диабета. Основной темой обсуждения стали вопросы удобства получения лекарств, улучшения работы эндокринологической службы и организации постоянной поддержки для пациентов.

В ходе встречи был достигнут конструктивный диалог, в котором Трофимова подчеркнула важность учета реальных проблем людей в процессе принятия решений.

Напомним, встреча состоится 29 ноября в 12:00 в Центре досуга и культуры «Звезда». Вход на мероприятие свободный.