Конференция по дошкольному образованию прошла в Мытищах

В школе № 32 состоялась конференция «Дошкольное образование — 2026: инновации, практика, диалог», собравшая руководителей и педагогов дошкольных учреждений Подмосковья. Мероприятие посетила первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Участники конференции обсудили проектирование образовательной деятельности с учетом обновлений, создание развивающей среды для ранней профориентации, взаимодействие с семьями, эффективные управленческие практики и современные образовательные инструменты. Практическая часть включала интерактивные занятия в формате игротеки.

Заместитель директора по организации дошкольной работы школы № 32 Юлия Никонова подчеркнула важность мероприятия: «Дошкольная ступень — это основа образования. Крайне важно для нас было понять тенденции и пути дальнейшего развития. Это отличная возможность для каждого педагога расширить свой кругозор, узнать о работе коллег и обменяться опытом».

Параллельно с конференцией прошла выставка-продажа «В союзе с детством», где представили книги, настольные игры и авторские методические материалы от педагогов дошкольного образования Московской области.

«Наше издательство обозначило своей целью поддержку педагогов дошкольного образования, важно помочь им повысить свою квалификацию и создать для детей лучшее современное развивающее детство», — отметила ведущий методист по дошкольному образованию ООО «Просвещение-СОЮЗ» Татьяна Горбунова.