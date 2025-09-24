Конференция по детской эндокринологии прошла в медцентре Рошаля

Первая в Подмосковье конференция по детской эндокринологии прошла в медцентре имени Рошаля. В ней приняли участие более 350 специалистов.

Конференцию посетили заместитель министра здравоохранения региона Елена Зинатулина, главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петрокова и другие специалисты.

Как отметила главный детский эндокринолог Подмосковья Валентина Шестерикова, конференция дала возможность медикам обменяться опытом и сформировать единые стандарты помощи юным пациентам.

«Мы обсудили актуальные вопросы детской эндокринологии: тиреоидологию, сахарный диабет, патологии полового развития, а также примеры мультидисциплинарного лечения детей с эндокринными заболеваниями. Коллеги ознакомились с современными подходами к терапии и нюансами ведения детей с синдромами Прадера-Вилли и Холла-Хиттнера», — сказала она.

Медцентр Рошаля координирует все детские учреждения Подмосковья. Там работают лучшие специалисты со всей России. Помощь в центре пациенты получают по 28 профилям.