Конференция памяти деятеля космонавтики СССР Юрия Кондратюка прошла в Серпухове

В музейно-выставочном центре впервые прошла межрегиональная практическая конференция «Битва за Москву. Серпуховский рубеж обороны 1941. Московский ополченец — гений космонавтики Юрий Кондратюк». Героя Великой Отечественной войны называют основоположником космонавтики, так как он просчитал оптимальную траекторию полета к Луне.

Конференцию организовали администрация Серпухова, «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны» и «Музей Новосибирска». Мероприятие посвятили памяти Юрия Кондратюка — основоположнику космонавтики. В начале ХХ века он просчитал оптимальный путь полета до Луны. Его расчеты повторно переоткрыли в НАСА во время лунной программы «Аполлон».

Юрий Кондратюк был добровольцем в ополчении во время Великой Отечественной войны. После выхода из Вяземского окружения в 1941 году служил в роте связи 70‑го стрелкового полка 194‑й стрелковой дивизии, затем — командиром отделения и помкомвзвода во взводе связи 1‑го батальона 1281‑го стрелкового полка 60‑й стрелковой дивизии 49‑й армии Западного фронта. Он погиб 25 февраля 1942 года у деревни Кривцово Болховского района Орловской области.

На конференции представили 17 докладов, посвященных бойцам народного ополчения Варшавского направления, труженикам тыла 49-й армии, генералу Захаркину — командиру 49-й армии.

После показали фильм «Человек, который предвидел». Далее участники возложили цветы к памятнику «Воинам 49‑й Армии и народным ополченцам — защитникам Москвы от благодарных серпуховичей». Помимо этого, слушатели конференции приняли участие в поездке к Юрятинской мельнице, в музей Кременки, на воинский мемориал «Слава» в деревне Станки, а также посетили храм Архангела Михаила в деревне Шатово.