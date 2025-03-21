Конференция об оказании помощи при анафилактическом шоке прошла в Подмосковье

Анафилактический шок — опасная аллергическая реакция, которая требует немедленной медицинской помощи. Чтобы повысить готовность персонала к таким ситуациям, в Московском областном онкологическом диспансере прошла конференция для медицинских сестер.

«Анафилактический шок возникает в результате гиперчувствительности организма к определенным веществам — аллергенам. Наиболее частыми причинами являются лекарственные препараты, некоторые виды пищи и укусы насекомых. Симптомы могут варьироваться от кожной сыпи и зуда, до затрудненного дыхания и потери сознания», — рассказала главная медицинская сестра областного онкодиспансера Наталья Яснюк.

На встрече обсудили алгоритмы оказания экстренной помощи при анафилаксии. Медсестры продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность действовать в критических ситуациях. Регулярное обучение помогает им поддерживать эти навыки и вовремя реагировать на угрозу жизни пациента. Профессионализм и внимательность медперсонала в таких случаях могут спасти человеческую жизнь.