Конференция об истоках русской письменности прошла в Воскресенске

24 мая в Доме культуры села Ашитково городского округа Воскресенск состоялась конференция и праздничный концерт, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Это церковно-государственный праздник России.

Перед началом торжественного мероприятия благочинный 2-го Воскресенского Белоозерского благочиннического округа, настоятель Троицкого храма села Конобеево протоиерей Сергий Рыбаков рассказал участникам о неоценимом вкладе равноапостольных святых Кирилла и Мефодия в развитие письменности и культуры, а также раздал открытки с подробной информацией об этом празднике.

С докладом о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии — создателях славянской азбуки и развитии славянской письменности и культуры — выступил настоятель храма Александра Невского села Невское иерей Евгений Доля. В ходе мероприятия состоялось награждение участников регионального этапа международного конкурса «Красота Божьего мира». Зрителей порадовали своими творческими номерами ансамбль народной песни «Радушие», вокальная группа «Радушечки», а также солисты Дома культуры села Ашитково.