Конференция о развитии патриотического воспитания прошла в Подмосковье

В Министерстве образования Московской области прошло заседание Общественного совета на тему «Растим патриотов России». Мероприятие приурочили к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Участники обсудили, как сделать патриотическое воспитание школьников более эффективным.

На встрече присутствовали представители министерства, вузов, школ, родительских комитетов и детско-юношеской организации «Движение первых». Председатель совета Галина Скударева подчеркнула, что воспитывать в детях любовь к Родине можно только вместе — при поддержке семьи, школы и общественных организаций.

Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима рассказала о главных проектах, которые уже действуют в Подмосковье: это марафон «Наследники Победы», «Вахта памяти» у памятников, показы фильмов о войне, создание школьных музеев, а также тематические смены для школьников в учебном центре «Авангард».

По итогам заседания участники договорились усилить патриотическую работу в школах, колледжах и вузах, наладить сотрудничество с родителями и продолжить делиться лучшими практиками воспитания.