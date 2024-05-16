Конференция о перспективах нейросетей прошла в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:42 Конференция о перспективах нейросетей прошла в Подмосковье Unsplash

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Круглый стол на тему реализации проектов с применением ИИ прошел в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Конференцию открыл председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Олег Гаджиев. Спикерами мероприятия стали представители подмосковных министерств, а также ПАО «Сбербанк России», VK и АО «Нетрис».

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Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Илья Гиренко рассказал об ИИ-проектах и оценке эффективности их внедрения в регионе.

«Как показало исследование „Индекс интеллектуальной зрелости“ регионов, Московская область занимает лидирующие позиции в России по применению искусственного интеллекта. На сегодняшний день в работе более 30 региональных ИИ-проектов, охватывающих здравоохранение, образование, городскую среду, транспорт и другие сферы», — отметил Гиренко.

По его словам, в этом году запустят не менее семи новых проектов. Часть из них сейчас находится в разработке. Напомним, в Подмосковье реализуют множество проектов с использованием ИИ. Например, «Чистая территория», «Безопасный регион», а также «Добродел».

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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