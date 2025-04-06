Конференция для предпринимателей пройдет в Химках 9 апреля
Представителям бизнес-сообщества Химок расскажут о возможностях ведения внешнеэкономической деятельности. На следующей неделе в округе организуют тематическую конференцию.
Мероприятие состоится 9 апреля в пресс-центре «Арена Химки». Участниками могут стать местные предприниматели.
Организуют событие Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, ПСБ и администрация муниципалитета.
Эксперты расскажут об аспектах ведения работы в направлении экспорта, о том, как сделать банковское обслуживание таких операций дешевле в условиях санкций. Также бизнесмены узнают, какими мерами поддержки они могут воспользоваться.
Старт конференции в 11 часов дня. Подробности можно узнать по телефонам: +7 (495) 573-31-62 доб. 726, 729, +7 (985) 684-94-92.
Чтобы поучаствовать, нужно записаться по ссылке.