Конференц-зал библиотеки в Дзержинске откроют после ремонта в августе

В Центральной городской библиотеке Дзержинского городского округа Люберцы завершается ремонт конференц-зала. Обновленное пространство планируют открыть в середине августа, после чего здесь вновь будут проводить выставки, презентации книг и встречи клубов по интересам.

Конференц-зал Центральной городской библиотеки служит читателям более 20 лет. После завершения косметического ремонта посетители смогут пользоваться обновленным пространством для чтения, участия в культурных мероприятиях и творческих встречах, а сотрудники библиотеки, как и прежде, помогут подобрать литературу.

Библиотека давно стала одним из центров общественной жизни Дзержинского. Здесь работают шахматный клуб, литературное объединение и клуб генеалогии. Всего в учреждении действуют три клуба и девять кружков, а конференц-зал ежемесячно посещают около двух тысяч человек.

Средства на ремонт выделены в рамках муниципальной программы «Культура и туризм». В помещении площадью 52 квадратных метра обновляют напольное покрытие, красят стены и полностью заменяют систему освещения. Новые светильники придут на смену устаревшим лампам, которые уже не обеспечивали необходимый уровень освещенности.