Кондитерская фабрика в Люберцах наладила экспорт сладостей в Китай

Фабрика «Волшебница» подписала контракты на поставку кондитерских изделий с импортерами Китая. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году «Волшебница» уже отправляла на рынок КНР шоколад. Взаимодействие с профильными отделами Минсельхозпрода Московской области и активный поиск зарубежных потребителей позволили заключить новые экспортные контракты.

Фабрика расположена в городском округе Люберцы и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий. За год предприятие произвело более 1,3 тысячи тонн продукции, из которых 509 тонн трюфелей и около 265 тонн шоколада. В ассортименте также конфеты в шоколадной глазури и сухофрукты в шоколаде.