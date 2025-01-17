Кондитерская фабрика в Люберцах наладила экспорт сладостей в Китай

Фабрика «Волшебница» подписала контракты на поставку кондитерских изделий с импортерами Китая. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году «Волшебница» уже отправляла на рынок КНР шоколад. Взаимодействие с профильными отделами Минсельхозпрода Московской области и активный поиск зарубежных потребителей позволили заключить новые экспортные контракты.
Фабрика расположена в городском округе Люберцы и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий. За год предприятие произвело более 1,3 тысячи тонн продукции, из которых 509 тонн трюфелей и около 265 тонн шоколада. В ассортименте также конфеты в шоколадной глазури и сухофрукты в шоколаде.
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