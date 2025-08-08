Кондитерская фабрика в Дмитрове увеличит производительность по нацпроекту

Кондитерская фабрика «Сокол» в Дмитрове присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В результате предприятие планирует на 15% сократить время протекания процесса, на 10% уменьшить незавершенное производство и на 15% нарастить выработку.

Как рассказали в региональном Мининвесте, на предприятии уже прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций. В результате был выбран пилотный участок, где внедрят принципы бережливого производства. Им стало производство зефира с ароматом ванили и малины. Позже методики распространят на другие участки.

В ближайшее время специалисты оценят состояние потока и выявят слабые места. После этого разработают план внедрения новых технологий.

Фабрила уде более 30 лет производит кондитерские изделия. В день там выпускают более 40 тонн продукции.

«На фабрике применяется инновационная технология производства зефира, которая включает аэрацию массы в среде пищевого газа под высоким давлением. Это обеспечивает нежную, однородную структуру с мельчайшими пузырьками, увеличивает срок хранения продукции и сохраняет натуральный вкус ингредиентов», — рассказали в министерстве.

Чтобы присоединить к федеральному проекту необходимо подать заявку по ссылке.