Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске нарастит мощности

Фабрика работает в Егорьевске уже более 25 лет. За это время она стала одним из лидеров в своей отрасли в стране.

Расширение позволит «Победе» на 30% нарастить мощности и выпускать дополнительно 15 тысяч тонн шоколадных изделий в год. В проект инвестируют два миллиарда рублей.

«Сегодня „Победа“ реализует новый инвестпроект, в рамках которого строит производственный корпус площадью 20 тысяч квадратных метров, который будет включать в себя производственные цеха и роботизированный склад», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Сейчас на фабрике трудятся более 1,2 тысячи сотрудников. Запуск нового корпуса обеспечит работой еще 200 человек.

«Строительство нового корпуса — это знаковый момент для компании. Его запуск позволит нам расширить ассортимент продукции, а также обеспечить жителей рабочими местами с достойной заработной платой. Отмечу, что на новом складе будут работать автоматизированные системы, что позволит снизить физическую нагрузку на сотрудников», — сообщила генеральный директор и соосновательфабрили Ольга Муравьева.

«Победа» выпускает шоколад, конфеты, трюфели, мармелах и продукцию без сахара. Всего — более 500 наименований. Ежегодно там производят 45 тысячч тонн кондитерских изделий.