Кондитерская фабрика из Люберец значительно увеличила объемы производства

АО «Кондитерская фабрика „Волшебница“, расположенная в городском округе Люберцы, выпустила 714 тонн продукции, включая порционный и плиточный шоколад, конфеты и шоколадный трюфель. В денежном выражении объем производства составил около 300 миллионов рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Фабрика «Волшебница» работает на рынке уже почти 30 лет, с 1997 года. Порядка 30% от общего объема продукции отправляется на экспорт в Беларусь, Таджикистан, Грузию, Иран, Таиланд, Китай и Монголию. Компания планирует расширять экспортные поставки в страны Персидского залива.

В продуктовом портфеле компании — шоколадные плитки и конфеты с различными добавками и начинками, снековый шоколад, трюфели, шоколад без добавления сахара и даже с добавлением овощей.

На производстве выстроена жесткая система менеджмента качества, продукция соответствует мировым стандартам и неоднократно становилась победителем всероссийских конкурсов.

При выходе на экспорт компания пользовалась услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). При содействии фонда фабрика становилась участником международных выставок и бизнес-мероприятий, получала профессиональные консультации по экспортным вопросам и прошла обучение в рамках акселерационной программы «Экспортный форсаж 2.0».

