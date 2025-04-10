Кондитер из Мытищ Елена Кальченко победила на международном чемпионате

Кондитер из Мытищ Елена Кальченко всего за 2,5 года в профессии смогла добиться впечатляющих успехов. Она неоднократно становилась призером и победителем международных соревнований, а только за последний месяц пополнила свою копилку наград сразу двумя престижными медалями.

На международном чемпионате по антигравитационным тортам «Такая разная Россия» Елена выступила в двух номинациях. В категории «Свадебный торт» она представила уникальную композицию — реалистичный ствол березы, внутри которого находился свадебный каравай. Эта работа принесла ей серебряную медаль. В номинации «Детский торт» Елена создала настоящий шедевр: сюжет из мультфильма «Летучий корабль» с Бабами Ягами, одна из которых буквально парила на метле под аккомпанемент песни. Судьи высоко оценили эту работу, присудив ей золотую медаль.

Кроме того, Елена недавно вернулась из Хорватии, где с успехом представила Мытищи и Россию на международной арене. В одной из номинаций она завоевала золотую медаль.

Интерес к созданию тортов у Елены появился во время пандемии, и это увлечение полностью изменило ее жизнь. Обладательница двух высших образований — тренера-преподавателя и юриста — она решила следовать своему призванию и получила диплом шефа-кондитера шестого разряда.