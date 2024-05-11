Комплексы «Ярс» вернулись в Подмосковье после парада Победы | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 12:49 Комплексы «Ярс» вернулись в Подмосковье после парада Победы Елена Аботурова

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Автономные пусковые установки мобильного комплекса «Ярс» вернулись в Тейковское ракетное соединение после участия в военном параде в Москве. Колонна военной техники преодолела путь по МКАД вечером 10 мая.

Экипажи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), включая парадный расчет, возвращались из Алабино к месту постоянной дислокации. В этом году на Красной площади в Москве в составе механизированной колонны прошли три автономные пусковые установки комплекса «Ярс».

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Военнослужащие прибыли в Алабино еще в феврале, где пусковые установки были покрашены в специальный защитный цвет. Маршрут колонны включает преодоление более 100 опасных участков дорог, протяженность которых составляет более 400 километров, до города Тейково Ивановской области.

После возвращения в пункт постоянной дислокации агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание и будут подготовлены к дальнейшим действиям. Начиная с 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения регулярно участвуют в параде Победы в Москве. На сегодняшний день на вооружении ракетного соединения стоят комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

Елена Аботурова

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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