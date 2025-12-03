Комплексные кадастровые работы провели в Сергиево-Посадском округе

Благодаря выполненным в этом году комплексным кадастровым работам тысячи жителей Сергиево-Посадского городского округа смогли узаконить свои земельные участки. Межевание провели за счет средств федерального бюджета.

В нескольких микрорайонах Сергиево-Посадского городского округа землемеры уточняли границы участков, находящихся на них домов и хозблоков. После этого при необходимости специалисты вносили изменения в реестр. Благодаря проведенной работе выявили самозахваты и исправили ошибки. Все это не позволяло жителям пользоваться своей недвижимостью на законных основаниях.

Как рассказала начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Смирнова, специалисты уведомляли людей об обнаруженных неточностях и уведомляли их о выявлении площадей, превышающих площади по документам.

«Мы разъясняем жителям, что и как можно исправить. Здесь есть два варианта. Если человек заинтересован в пользовании этой территорией, то он может выкупить у государства земельный участок. Если не заинтересован, то нужно будет перенести забор», — пояснила Ольга Смирнова.

Те, кто намерен узаконить самозахват при отсутствии претензий со стороны других собственников, лесного хозяйства, Росводресурсов и дорожников, могут выкупить у муниципалитета землю за 50% от кадастровой стоимости. Отметим, что желающие воспользоваться этой возможностью уже появились.