Комплексное благоустройство проведут в 6 дворах во Фрязине в 2025 году

Целый комплекс работ по обновлению территорий проведут во дворах во Фрязине. Накануне ход ремонтов проконтролировали сотрудники администрации округа.

В этом году в программу вошли дома на улицах Полевой, Нахимова, Московской, Институтской, Вокзальной и Ленина. Там обновят дорожное покрытие, тротуары, парковки и входные группы.

Качество проведения благоустройства оценил начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Павел Никишкин. Он побывал во дворах домов на улицах Вокзальной и Ленина.

«Подобные проекты — часть системной работы по созданию комфортных условий для жизни. В дальнейшем программа благоустройства будет расширяться, охватывая новые территории», — прокомментировал Павел Никишкин.

Ранее мы рассказывали о том, что резиновое покрытие на детской площадке починили на Школьной улице во Фрязине.