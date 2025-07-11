Резиновое покрытие на детской площадке починили на Школьной улице во Фрязине

Во Фрязине, по адресу: улица Школьная, дом № 9, восстановлено резиновое покрытие на детской площадке. Необходимость ремонта была выявлена благодаря бдительности местных жителей, которые обратили внимание на повреждения и сообщили о проблеме. По их просьбе, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское Хозяйство» провели необходимые работы по восстановлению покрытия.
Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино, безопасность детей является приоритетом, и все элементы игровой зоны должны строго соответствовать установленным нормам и не представлять никакой угрозы для здоровья юных горожан.
Для оперативной подачи жалоб и решения различных проблем существует портал «Добродел», где специалисты рассмотрят все обращения и примут необходимые меры в установленный срок.
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