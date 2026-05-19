Комплексное благоустройство дворов начали в Королеве

Сейчас специалисты работают в микрорайоне Текстильщик на Советской улице, дома № 30, 32, 34. На территории полностью обновят асфальт на внутридворовых проездах и тротуарах, установят новый бордюрный камень и обустроят удобные подходы к подъездам.

В список дворов, где пройдет благоустройство, вошли следующие адреса: микрорайон Первомайский, улица Чапаева, 1а и б; Большой тупик, 1-5; улица Первомайская, 1, 2, 3, 5, 7, 7а корпус 1 и 2; микрорайон Юбилейный, улица Героев Курсантов, 3, 5, 9, 12 и 14; улица Трофимова, 6, 8, 10, 12; улица Корсакова, 1, 3, 5, 4 и 6; проезд Пионерский, 2, а и б; улица Циолковского, 23/11, улица Болдырева, 2 и 4; проспект Королева, 8.

Все работы планируют завершить до конца лета, чтобы жители смогли оценить обновленные дворы уже в этом сезоне.