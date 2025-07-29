Комплексное благоустройство двора в селе Макеево началось в Зарайске

Специалисты приступили к обновлению двора на Центральной улице в селе Макеево. Все работы завершат до конца лета.

Строили разбили грунт, чтобы уложить новый асфальт и начали устанавливать бордюр.

«Ремонтные работы, безусловно, вызывают некоторые временные неудобства для местных жителей. Однако строители прилагают максимум усилий, чтобы свести такие неудобства к минимуму», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Главная цель программы комплексного благоустройства — улучшить качество жизни населения и создать комфортные условия для жителей.

Отметим, что накануне здесь же после модернизации открыли детскую игровую площадку. Ее построили по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

Ранее мы рассказывали о том, что строящуюся школу на Московской улице в Зарайске обеспечили электроэнергией.