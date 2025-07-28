Строящуюся школу на Московской улице в Зарайске обеспечили электроэнергией

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили электроснабжение новой школы на улице Московская в городе Зарайск. Учебное заведение, рассчитанное на 825 учеников, находится на завершающем этапе строительства.
В школе уже выполнены фасадные работы и установка окон, продолжается благоустройство прилегающей территории. В рамках проекта энергетики возвели двухтрансформаторную подстанцию с напряжением 10/0,4 кВ и мощностью 800 кВА, установили два комплектных распределительных устройства и линейный разъединитель, а также проложили две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей длиной более трех километров.
Школе выделена электрическая мощность в размере 375 кВт. Подключение произведено по второй категории надежности, что обеспечивает автоматическое переключение на резервную линию питания при возникновении технологических сбоев на основной линии.
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