Строящуюся школу на Московской улице в Зарайске обеспечили электроэнергией

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили электроснабжение новой школы на улице Московская в городе Зарайск. Учебное заведение, рассчитанное на 825 учеников, находится на завершающем этапе строительства.

В школе уже выполнены фасадные работы и установка окон, продолжается благоустройство прилегающей территории. В рамках проекта энергетики возвели двухтрансформаторную подстанцию с напряжением 10/0,4 кВ и мощностью 800 кВА, установили два комплектных распределительных устройства и линейный разъединитель, а также проложили две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей длиной более трех километров.