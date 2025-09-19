Комплексное благоустройство девяти дворов завершили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий. Всего в 2025 году обустроили девять дворов.

Работы выполнены во дворах деревни Золотово по улице Московской, дом № 6, № 7 и деревни Степанщино по улице Суворова, дом № 1, № 2, № 3, № 4, а также в селе Барановское по улице Фабрики вперед, дом № 13, № 14, № 15, № 16, № 18.

Во дворах обновили тротуары и пешеходные дорожки, установили новые бордюры, оборудовали дополнительные парковочные места. Благоустройству дворов предшествовали выезды специалистов на места и обсуждения с жителями вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек.

Отметим, что работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».