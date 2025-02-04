Комплексное благоустройство четырех дворов проведут в Чехове в 2025 году

В Чехове продолжается комплексное благоустройство дворов и общественных пространств. В этом году комплексное работы проведут на четырех дворовых территориях.

В 2025 году планируется провести комплексные работы на четырех дворовых территориях. В список адресов, где будут проведены изменения, входят: улица Мира, дома 11, 12, 13, 15 и 16; деревня Манушкино, дома 26, 17, 18 и 25; улица Дружбы, дома 2а, 6/2, 6/1 и 15; улица Чехова, дома 61 и 59.

В рамках губернаторской программы на улице Чехова у дома № 45 появятся современные игровые и спортивные площадки. Также на одиннадцати площадках города будет выполнена замена покрытия и обновление элементов.

В этом году начнутся проектно-изыскательные работы в сквере за клубом «Энергомаш» и на «Аллее Любви» на улице Московской. Полное обновление этих общественных пространств запланировано на 2026 год.

Кроме того, в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» и подпрограммы «Комфортная городская среда» будет проведено благоустройство каскада прудов на реке Теребенка и территории Губернского леса.

Центральный парк города Чехов также ожидают значительные изменения. В рамках проекта запланировано подключение парка к централизованным инженерным сетям, включая строительство трансформаторной подстанции, систем водоснабжения и водоотведения, установка кафе и всесезонного павильона для проведения мастер-классов, обустройство парковки для автомобилей, строительство административно-хозяйственного блока, создание детской площадки, волейбольного корта и спортивной зоны, установка ротонды и обустройство дорожек и тропинок.

Реализация всех запланированных мероприятий в Центральном парке намечена на 2025–2026 годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил улучшить освещение на дорогах и во дворах Подмосковья.