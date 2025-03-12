Комплекс Вечный огонь в Люберцах обновят ко Дню Победы

Ремонт мемориального комплекса Вечный огонь завершат ко Дню Победы. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В Люберцах приводят в порядок памятники и мемориалы в преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы. В новом обличии предстанет и Вечный огонь.

«Ранее сквер стал победителем всероссийского голосования „Формирование комфортной городской среды“. Благодарю всех, кто принимал в нем активное участие. Специалистами предварительно было проведено обследование объекта, разработана проектно-сметная документация», — отметил Владимир Волков.

Глава уточнил, что подрядчик демонтировал старое покрытие и освещение, а также малые архитектурные формы. Сейчас специалисты готовят основание для укладки новой плитки.

В проекте предусмотрены замена гранитных элементов мемориала, благоустройство прилегающей территории, обновление цветников и освещения. Работы в полном объеме завершат ко Дню Победы.