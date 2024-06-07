Комплекс по сжижению природного газа построят в Клину по соглашению на ПМЭФ

Соглашение о строительстве в Подмосковье комплекса по сжижению природного газа заключили на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Документ подписали заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ГК «Клин» Александр Азаренко.

«Компания запустила строительство комплекса по сжижению природного газа в Клину. Объем инвестиций составит свыше 3,4 миллиарда рублей. Первую очередь производства планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года. На предприятии появится более 90 рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Продукцию можно будет использовать в качестве топлива для автобусов и сельскохозяйственной и коммунальной техники. Этот вопрос рассматривается в Московской области. В первую очередь анализируются экономическая целесообразность замены дизельного топлива, затраты на переоборудование и закупку газомоторных автобусов.

Ранее перевод автобусного парка на сжиженный газ провели в Санкт-Петербурге. Это привело к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшению экологической ситуации в городе.

«Мы планируем производить сжиженный природный газ для использования в качестве газомоторного топлива. Проектная мощность составит около 50 тысяч тонн в год», — рассказал Александр Азаренко.

По словам генерального директора, компания может стать крупнейшим производителем сжиженного природного газа на рынке ЦФО к 2026 году, заняв долю рынка около 50%.

Подмосковье всегда по-особому готовится к ПЭМФ, где происходит кульминация проделанной за год работы и подписываются важные соглашения. О задачах региона на экономическом форуме рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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