Комплекс по производству дженериков достроят в ОЭЗ «Дубна» к 2027 году

Комплекс по производству лекарственных средств построят на территории особой экономической зоны «Дубна». Завершить работы планируют в 2027 году, рассказали в региональном стройнадзоре.

Специалисты уже обустроили каркас здания и приступили к установке ограждающих конструкций. Площадь здания превысит две тысячи квадратных метров. Оно будет рассчитано более чем на тысячу паллетомест, включая отдельный холодный склад для продукции с особыми условиями хранения.

Вместе с тем, застройщик — компания «Алсигма» — продолжает возводить производственный комплекс, где будут выпускать дженерики — аналоги импортных лекарств. Это поможет избежать дефицита востребованных препаратов, включая антибиотики и средства для лечения рака.

«После запуска здесь ежегодно смогут выпускать до 14,5 миллиона препаратов для терапии онкологии, более 120 миллионов таблеток и капсул, а также около 1,6 млн единиц стерильных лекарственных форм», — рассказали в ведомстве.

Инспекторы оценили готовность объекта на 40%.