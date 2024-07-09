Элеваторный комплекс по приему и очистке зерна построят в Шаховской. Предприятие обеспечит хранение более 75 тысяч тонн продукта и станет одним из самых крупных в регионе.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, предприятие построит компания «Агроинновация», которая специализируется на выращивании зерновых культур. Основным направлением работы компании является яровая пшеница. Мукомольная переработка на элеваторе позволит увеличить объем производства и повысить эффективность работы.

«Планируемый объем инвестиций в проект составляет один миллиард рублей. Строительство производства по предварительным расчетам создаст порядка 150 дополнительных рабочих мест в городском округе. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на март 2025 года», — отметили в ведомстве.

В прошлом году сотрудники компании посеяли 2,6 тысячи гектаров яровой пшеницы. Из-за неблагоприятных погодных условий было убрано 1,9 тысячи гектара, при этом общий сбор превысил восемь тысяч гектаров.

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