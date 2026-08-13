Комплекс «Петровакс Фарм» в Подольске выпускает более 160 млн доз лекарств в год

Производственный комплекс компании «Петровакс Фарм», расположенный в городском округе Подольск, способен выпускать более 160 миллионов доз лекарственных препаратов ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Комплекс занимает площадь 25 тысяч квадратных метров и включает четыре производственные линии полного цикла. Здесь выпускают стерильные и нестерильные лекарственные препараты в различных формах, включая таблетки, суппозитории, лиофилизаты, растворы и суспензии. Инъекционные препараты выпускаются в преднаполненных шприцах, ампулах и флаконах.

Сейчас все четыре линии предприятия задействованы в производстве, их средняя загрузка составляет около 60% от максимальной мощности. Это позволяет компании сохранять резерв для увеличения объемов выпуска.

На предприятии производят оригинальные лекарственные препараты «Полиоксидоний®» и «Лонгидаза®», противогриппозные вакцины «Гриппол® плюс», «Гриппол® Квадривалент», пневмококковую вакцину «Превенар® 13», а также биотехнологические препараты для лечения редких заболеваний. В продуктовом портфеле компании есть брендированные дженерики, биологически активные добавки и косметические средства.

В январе 2026 года Министерство промышленности и торговли России расширило лицензию компании на производство менингококковой вакцины. Ее государственная регистрация ожидается в текущем году.

Многие препараты, которые производит «Петровакс Фарм», включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и поставляются по государственным контрактам, в том числе для Национального календаря профилактических прививок.