Комплекс мер для безопасности жителей на водоемах зимой реализуют в Солнечногорске

Подготовка к обеспечению безопасности граждан на водных объектах в зимний период ведется в округе. Свыше 20 предупреждающих знаков: «Выход на лед запрещен», «Осторожно! Тонкий лед» поставили на подходах к озеру Сенеж и Истринскому водохранилищу, наиболее распространенных местам выхода на лед.

Параллельно с этим организовали патрулирование береговой линии вплоть до установления устойчивого ледяного покрова. Также в образовательных учреждениях Солнечногорска сейчас проходит цикл профилактических бесед с инспекторами и спасателями.

В округе функционирует специализированный штаб по обеспечению безопасности на водоемах в зимний период 2025–2026 годов под руководством заместителя главы Максима Баркова. В состав штаба вошли представители администрации, а также сотрудники МБУ «ДЕЗ», Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «СолнСпас», Солнечногорского пожарно-спасательного гарнизона, ОМВД России по городскому округу, Западного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области, МБУ «Парки Солнечногорья».

Нормативы безопасной толщины льда: для одиночного выхода — не менее 10 сантиметров, для пешей переправы — 15 сантиметров, для катания на коньках на специально проверенных участках — от 12 сантиметров, а при массовом катании — от 25 сантиметров, напомнили специалисты управления безопасности.

«Особое внимание необходимо уделять детям. Ими часто движет любопытство, желание испытать прочность тонкого льда. Родителям важно не оставлять детей одних возле водных объектов. Также нужно регулярно напоминать им правила безопасности, особенно если их ежедневные маршруты проходят рядом с водными объектами», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск по безопасности Максим Барков.

Специальные правила создали для любителей подледной рыбалки. Большим группам подледников запрещено собираться на малой площади: расстояние между лунками должно составлять не менее семи метров при толщине льда до 15 сантиметров. Также рыболовам рекомендуют иметь с собой средство на случай ЧС — шнур длиной 12-15 метров с грузом 400-500 грамм на одном конце и петлей на другом. В местах массовой рыбалки в период активного подледного лова организуют спасательные посты, укомплектованные необходимым оборудованием, мегафонами и средствами связи.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.

В ноябре этого года сотрудники МКУ «СолнСпас», государственные инспекторы по пожарному надзору и ГИМС Московской области провели цикл занятий по безопасности на водных объектах для учеников Тимоновской и Поваровской школ, лицея № 1, а также школ № 2 и 5. Специалисты рассказали школьникам об опасности первого льда, наиболее рискованных участках водоемов, правилах поведения в случаях провала под лед, и продемонстрировали средства спасения.