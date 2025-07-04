Компьютерный томограф и рентген-аппарат закупили для больницы в Воскресенске

В Воскресенскую больницу закупили новый компьютерный томограф и рентген-аппарат. Их установили в стационаре на Гражданской улице и в поликлинике на Московской улице.

Томограф стал вторым в структуре больницы и позволит увеличить количество исследований, которые будут доступны для всех жителей муниципалитета.

Рентген-аппарат в поликлинике на Московской улице заменит старый. Врачи смогут быстрее проводить обследования и точно определять диагноз благодаря высокому качеству изображения.

Недавно в больнице заработал первый в округе магнитно-резонансный томограф. Все аппараты используют для пациентов в стационаре и на амбулаторном лечении. Исследования выполняются по полису ОМС. Получить направление можно у лечащего врача при наличии медицинских показаний.