Компенсационный автобус запустят от вокзала Шаховской ночью 23 мая

В ночь на 23 мая движение пригородных поездов на станции Новоиерусалимская изменится из-за плановых путевых работ. Для удобства пассажиров Центральная пригородная пассажирская компания организует компенсационный маршрут.
Автобус отправится в 3:40 от вокзала Шаховской и проследует по остановкам: «Стариково», «Зденежье», «Назарьево», «Дачи», «Афанасово», «Сады Малахит», «Зубово» и станция «Волоколамск».
Расписание составлено с учетом изменений в графике электропоездов. Для проезда потребуется предъявить действующий билет на пригородный поезд.
Время в пути может незначительно меняться в зависимости от дорожной обстановки.
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