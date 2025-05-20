Компенсационный автобус запустят от вокзала Шаховской ночью 23 мая

В ночь на 23 мая движение пригородных поездов на станции Новоиерусалимская изменится из-за плановых путевых работ. Для удобства пассажиров Центральная пригородная пассажирская компания организует компенсационный маршрут.

Автобус отправится в 3:40 от вокзала Шаховской и проследует по остановкам: «Стариково», «Зденежье», «Назарьево», «Дачи», «Афанасово», «Сады Малахит», «Зубово» и станция «Волоколамск».

Расписание составлено с учетом изменений в графике электропоездов. Для проезда потребуется предъявить действующий билет на пригородный поезд.

Время в пути может незначительно меняться в зависимости от дорожной обстановки.