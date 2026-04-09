Компания «Веда» внедрила систему цифровой маркировки «Честный знак»

В городе Протвино, на заводе компании «Веда», специалисты активно работают у производственных линий. На упаковках препаратов для животных теперь можно увидеть коды «Честного знака». Это государственная система цифровой маркировки, которая делает оборот лекарств для питомцев прозрачным.

Как сообщил исполнительный директор предприятия Артем Звонорев, система внедрена полностью — программное обеспечение настроено, а сотрудники обучены работе в системе. «Честный знак» отслеживает путь товара от конвейера до кассы. Каждая упаковка получает уникальный код, и покупатель может проверить подлинность лекарства через мобильное приложение.

«Веда» — одна из старейших зоокомпаний России. В следующем году ей исполнится 30 лет. На предприятии трудится более 200 человек, и компания планирует расширить производство, построив дополнительные склады и линии. Это создаст новые рабочие места в городе.

Исполнительный директор отметил, что требования к качеству ветеринарных препаратов сегодня порой жестче, чем к человеческим лекарствам. «Веда» регулярно проходит проверки и делает ставку на натуральные фитокомпоненты. Предприятие также готовит линейку премиальных шампуней, обновленные витамины для питомцев и выходит на рынок кормов с профилактическим эффектом.