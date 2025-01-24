Компания в Истре начала поставки микрозелени в рестораны Москвы

Предприниматель Александра Кавелина в прошлом году открыла производство микрозелени в муниципальном округе Истра. И вот спустя год она расширила предприятие и начала поставки своей продукции в лучшие рестораны Москвы и Подмосковья.

Многие замечали, что сейчас в ресторанах часто в качестве украшения блюд используют микрозелень. Находясь в декретном отпуске Александра не только изучила этот вопрос, но и решилась превратить свое увлечение в бизнес. Женщина приняла участие в программе «Недвижимость за 1 рубль» и приобрела место в округе под выращивание микрозелени. По условиям этой программы, малому и среднему бизнесу необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение 1,5 лет или провести реконструкцию за три года. Администрация Истры предоставила Александре помещение по льготной аренде на 10 лет.

Предприниматель выращивает не только микрозелень, но и съедобные цветы, салаты и пряные травы. Но пока ремонт в помещении не окончен, как только все будет готово она планирует заняться горохом, редисом, свеклой и другими культурами, которую уже сейчас можно попробовать в лучших ресторанах и кафе Москвы и Московской области.