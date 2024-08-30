Компания ЦППК подготовит свыше 3,5 тысячи вагонов к зиме

Специалисты компании ЦППК подготовят более 3,5 тысячи вагонов к эксплуатации в зимних условиях. Работы начнут проводить уже в сентябре.

Основной задачей осенних мероприятий станет подготовка подвижного состава ЦППК к работе в условиях низких температур. Для этого специалисты выполнят настройку вентиляционных и климатических систем, а также проведут дополнительные проверки отопительных систем, кондиционеров, обеззараживателей и осушителей воздуха.

Всего работники компании подготовят свыше 350 поездов, из которых 317 составляют машины собственного подвижного состава: 291 электропоезд и 26 дизельных поездов РА. Кроме того, ЦППК проведет осмотр 36 арендованных поездов, в то время как другие арендованные составы будут контролироваться специалистами РЖД.

Гендиректор ЦППК Иван Конев подчеркнул, что сезонный комиссионный осмотр играет важную роль в поддержании и улучшении пассажирского сервиса. Он отметил, что подвижной состав активно обновляется, и на маршруты выходят современные и комфортабельные поезда. Среди них свыше 70 «Иволг», 180 составов ЭП2Д и 15 новейших ЭП2ДМ.

«И одна из наших главнейших задач — обеспечивать их надежность в любых погодных условиях и в любое время года», — подытожил Конев.

В ходе выполнения работ будет проведен смотр системы обогрева лобовых стекол и электроборудования. В депо создадут запас антигололедной смазки для токоприемников, что поможет в случае обледенения контактной сети. Кроме того, сотрудникам компании проведут дополнительный инструктаж и объяснят принципы работы в сложных погодных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство развязки между Володарским и Каширским шоссе, которое стартовало два года назад, полностью завершат уже в декабре. Готовность объекта на середину августа составляла 60%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».