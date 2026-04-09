Компания «Трион» в Подмосковье представила новое поколение светодиодных драйверов

Компания «Трион», расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, разработала новое поколение светодиодных драйверов серии «Эльбрус» со степенью защиты IP67. Эти драйверы предназначены для использования в системах промышленного и уличного освещения, где требуется повышенная надежность оборудования.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что новое поколение драйверов было разработано силами собственного конструкторского бюро компании. Серийное производство организовано на заводе в Сергиевом Посаде. Полная локализация обеспечивает доступность оборудования и оперативную техническую поддержку.

Разработка драйверов заняла 9 месяцев. Новая серия включает модели мощностью 100, 150 и 200 Вт, которые покрывают потребности большинства задач по освещению промышленно-логистических объектов, производственных помещений и уличной инфраструктуры.

Драйверы серии «Эльбрус» созданы с учетом особенностей российского климата. Высокая степень защиты от пыли и влаги в сочетании с широким диапазоном рабочих температур от −40 до +55 градусов по Цельсию позволяет эксплуатировать оборудование в большинстве регионов России.

Продукция прошла сертификацию СТ-1 и включена в реестр Минпромторга РФ как изделие российского производства. Это подтверждает соответствие драйверов отраслевым стандартам и их значимость для реализации задач импортозамещения.