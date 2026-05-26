Компания «Трион» в Подмиосковье подтвердила статус поставщика аварийного освещения

Компания «Трион», расположенная в Сергиевом Посаде, успешно завершила сертификацию СТ‑1 на все серийные блоки аварийного питания (БАП). Продукция предприятия внесена в реестр Минпромторга РФ, что открывает доступ к участию в крупных государственных и коммерческих проектах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Сертификат СТ‑1 подтверждает высокий уровень локализации производства и соответствие российским стандартам качества. Первый сертификат компания получила в 2024 году на модель STAR 35‑350T Energy Pro. Это интегрированное устройство объединяет источник питания, блок аварийного питания и аккумулятор в едином корпусе.

Ключевое преимущество модели — встроенный компактный аккумулятор, упрощающий монтаж в светильник. Запуск серийного производства Energy Pro поддержан субсидией Фонда содействия инновациям, а техническое решение защищено патентом.

В 2025 году в реестр Минпромторга РФ включены все модели серий Neuron и Quasar. Серия Neuron — интегрированные блоки аварийного питания с внешним аккумуляторным блоком. Серия Quasar — специализированные блоки с внешним Li‑ion аккумуляторным блоком. Блоки Quasar рекомендованы для объектов с повышенными требованиями к надежности — административно-офисных и промышленных помещений.