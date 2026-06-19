Завод климатических систем расширили в Мытищах

Компания «Тракс», входящая в дивизион «Климатическое оборудование» группы КСК, открыла новый производственный участок в Мытищах Московской области. Здесь будут выпускать ключевые компоненты климатических систем для подвижного состава: компрессоры, вентиляторы и электродвигатели.

Общие инвестиции в развитие производства составляют 2 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа.

«Компания „Тракс“ реализует в Подмосковье масштабный проект по развитию производства компонентов для транспортных климатических систем. Благодаря инвестициям в размере 2 миллиардов рублей на предприятии создается современная производственная база, которая позволит выпускать востребованные отечественные компрессоры, вентиляторы и электродвигатели», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом участке уже запустили линию по литью алюминиевых деталей под давлением. Всего предприятие планирует приобрести и установить 127 единиц оборудования и 54 единицы технологической оснастки.

В рамках проекта «Тракс» до конца 2026 года разработает 26 моделей вентиляторов с собственными электродвигателями, 4 модели фреоновых холодильных компрессоров, а также наладит серийный выпуск 6 моделей вентиляторов и 3 моделей компрессоров для нужд железнодорожного и городского транспорта.

Применяемый метод литья позволяет получать детали сложной конфигурации с толщиной стенки до 1,5 миллиметров. Выпускаемые на новом участке алюминиевые детали будут устанавливать в кондиционерах для рельсового подвижного состава.