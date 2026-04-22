Компания «Торговый дом АДЛ» отметила ускоренный рост после запуска нового корпуса

В поселке Радужный городского округа Коломна стартовал первый год работы нового производственного корпуса компании «Торговый Дом АДЛ». За это время предприятие сумело заметно нарастить объемы выпуска инженерного оборудования и укрепить свои рыночные позиции.

Производственная площадка площадью 10,4 тысячи квадратных метров была введена в эксплуатацию в 2025 году. Она оснащена станками с числовым программным управлением, автоматизированными линиями и складским комплексом, что позволило ускорить производственные процессы.

Одним из главных достижений года стало расширение присутствия на рынке импортозамещения. Увеличение производственных мощностей помогло заменить часть зарубежных решений российскими аналогами. Резкий рост спроса на локальное оборудование со стороны ЖКХ и промышленности совпал с увеличением выпуска продукции.

На текущий момент предприятие производит широкий спектр оборудования для инженерной инфраструктуры и поставляет его по всей России. Среди клиентов компании — такие гиганты, как «Газпром», «Северсталь» и «Норильский никель». В портфеле компании насчитывается 28 собственных брендов, часть продукции не имеет мировых аналогов.

Особое внимание уделяется кадровой политике. Параллельно с запуском корпуса предприятие наладило систему целевой подготовки специалистов. Сегодня действует 61 договор со студентами профильного колледжа, которые проходят практику на производстве и готовятся под конкретные задачи предприятия.