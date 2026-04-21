Компания «Торговый дом АДЛ» открыла новый цех в Коломне

В конце декабря 2024 года компания «Торговый дом АДЛ» запустила новый производственный объект в городском округе Коломна. На сегодняшний день производство выпустило более 260 тысяч единиц продукции, включая краны, затворы и клапаны, которые применяются в ЖКХ и строительстве.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала: «В строительство и запуск нового цеха по производству инженерного оборудования компания «Торговый дом АДЛ» инвестировала 1,3 млрд рублей».

Новый цех стал вторым объектом, построенным при поддержке региона. Ранее, в конце 2022 года, компания запустила производство шаровых кранов на участке, полученном в аренду без торгов. Оба участка «Торговый дом АДЛ» уже выкупила, выполнив свои инвестиционные обязательства.

В этом году компания получила еще один участок, где планирует построить новый цех. «Торговый дом АДЛ» является одним из лидеров в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для ЖКХ и строительства. В Коломенском городском округе уже работают четыре производственных цеха компании, а также складской и логистический комплексы.