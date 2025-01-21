Компания «Сыровар» в Дмитрове получила новое оборудование

Сотрудничество с крупными торговыми сетями и популярными ресторанами позволяет компании «Сыровар» из Дмитровского округа сохранять лидерство не только в Подмосковье, но и по всей стране. В этом году предприятие планирует увеличить выпуск продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что недавно на заводе установили новые производственные линии, которые позволят увеличить выпуск сыра и улучшить его упаковку. Также компания получила оборудование для автоматизации процессов изготовления и хранения. На предприятии есть роботизированный склад, который вмещает более шести тысяч тонн продукции.

Завод стал первым участником агропарка «Сырная долина» в Дмитровском округе. Здесь будут выпускать известные сорта сыров (чечил, сулугуни, чеддер, тильзитер и камамбе) и сухую молочную сыворотку.

За 10 лет Московская область увеличила объемы производства сыра почти в три раза и вышла на первое место по России. В регионе производят сорта массового спроса и элитные, с плесенью разных цветов, работают крупные агрокластеры и маленькие семейные фермы.