Компания «Спорттех» впервые приняла участие в съезде АИДТ

Производственная компания «Спорттех», известная как производитель оборудования под брендом «Спортивные Технологии», вступила в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) и впервые участвовала в годовом собрании ее членов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ассоциация объединяет российских производителей, поставщиков и экспертов, работающих в сфере товаров для детей и оборудования для образовательных учреждений. На съезде участники обсудили вопросы развития отрасли, совершенствования нормативной базы и повышения качества оснащения школ и детских учреждений.

Одной из ключевых тем стала организация современных спортивных пространств в образовательных организациях. В дискуссии принял участие генеральный директор компании «Спорттех» Григорий Холодняк. Обсуждались вопросы закупки спортивного оборудования для школ, действующие требования к продукции, а также необходимость совершенствования подходов к оценке качества и эксплуатационных характеристик оборудования.

Особое внимание было уделено тому, чтобы при оснащении образовательных учреждений учитывались не только формальные технические параметры, но и безопасность, долговечность и удобство использования продукции.

Компания «Спорттех» работает в подмосковном Солнечногорске и выпускает широкий ассортимент оборудования для оснащения спортивных объектов образовательных учреждений. Среди продукции компании — баскетбольные и волейбольные стойки, ворота для футбола, гандбола и хоккея, трибуны для зрителей, скамейки для игроков и многое другое.