Производство электротехники построят в Павловском Посаде

Компания «РТК-ЭЛЕКРО-М», входящая в Группу «НЭК», занимается реализацией проекта по созданию производства электротехнической продукции в городе Павловский Посад. Общий объем инвестиций превышает 1 миллиард рублей. Часть средств будет предоставлена в формате льготного займа от Фонда развития промышленности Московской области.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что заем одобрен на льготных условиях: процентная ставка составит 3% годовых, а срок погашения – пять лет.

Сегодня общая площадь производственно-складских помещений предприятия составляет более 10 тысяч квадратных метров, на заводе трудятся более 210 сотрудников. Реализация проекта позволит инвестору построить новый производственный корпус площадью почти 6 тысяч квадратных метров, закупить технологическое оборудование и осуществить ряд других работ, необходимых для запуска серийного производства.

«Проект, получивший поддержку региона, направлен на решение важных проблем электроэнергетического комплекса: на снижение зависимости от импортной высоковольтной продукции и создание в России полного цикла ее производства», – отметила зампред Екатерина Зиновьева.

Предприятие стало первым в России по производству малогабаритных пофазноизолированных литых токопроводов и шинопроводов с номинальным напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и номинальным током до 18 000 А, а также малогабаритных комплектных литых токопроводов с номинальным напряжением от 0,4 до 24 кВ и номинальным током до 14 000 А.

Продукция завода успешно эксплуатируется на энергетических объектах ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ОАО «РЖД», а также других промышленных и общегражданских объектах во многих регионах России.