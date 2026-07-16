Компания «Рехау» инвестировала 1 млрд рублей в развитие предприятия в Раменском

Компания «Рехау», производящая оконные и дверные ПВХ-профили в подмосковном Раменском, значительно увеличила инвестиции в свое развитие. За последние четыре года предприятие вложило более миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что компания «Рехау» работает на территории Раменского более двадцати лет и сегодня является лидером по объему продаж на рынке ПВХ-окон в стране. Предприятие способно производить более семидесяти тысяч тонн продукции в год, обеспечивая работой более трехсот человек.

В этом году «Рехау» запустила первый в России Инновационный центр конструирования и изготовления экструзионной оснастки. Теперь ключевые элементы для выпуска оконного профиля создаются на месте, а не закупаются у иностранных производителей. Компания стала единственным производителем ПВХ-профиля в России с собственным центром такого уровня.

Кроме того, «Рехау» располагает логистическим комплексом в индустриальном парке «Никольское 2». Площадь объекта составляет семнадцать тысяч квадратных метров, и он объединяет складскую и сервисную инфраструктуру.