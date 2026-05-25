Производство желатиновых капсул запустили в Дубне

В сфере фармацевтики в России продолжается работа над достижением технологического суверенитета. По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», приступила к реализации проекта по выпуску пустотелых твердых желатиновых капсул.

Критическая нехватка капсул стала очевидна во время пандемии 2020 года. Этот опыт побудил компанию «ПСК Фарма» начать производство базовых компонентов — пустых капсул, которые имеют огромное значение для создания лекарств и биологически активных добавок.

Генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила: «Пандемия показала: мы можем остаться без базового сырья — пустых капсул. Тогда в компании и приняли решение освоить производство этого продукта».

Евгения Шапиро также подчеркнула, что запуск производства желатиновых капсул — это не просто бизнес-инициатива, но и вклад в обеспечение лекарственного суверенитета страны. Для достижения стратегических целей компания открыта к сотрудничеству с регуляторами и уже взаимодействует с рядом отраслевых партнеров.

Компания «ПСК Фарма» занимает высокие позиции среди российских производителей, зарегистрировав 100 лекарственных препаратов собственного производства и войдя в тройку лидеров по количеству разрешений на клинические исследования.