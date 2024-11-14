Компания по продаже слуховых аппаратов из Фрязина провела обучающий семинар

Обучающее мероприятие для специалистов по слухопротезированию состоялось во Фрязине. Его организовали эксперты компании-дистрибьютера слуховых аппаратов.

Мероприятие провела компания «Исток Аудио Слух», входящая в Группу компаний «Исток-Аудио». Участниками стали 60 сурдоакустиков из разных регионов России.

«В этом году мы отмечаем юбилей „Исток-Аудио“, компании, которая вот уже 30 лет разрабатывает и производит слуховые аппараты высочайшего качества. За эти годы мы стали ключевым игроком рынка слухопротезирования. Мы также активно развиваем собственные розничные сети центров слухопротезирования в России и СНГ», — отметил заместитель генерального директора ГК «Исток-Аудио», генеральный директор «Исток Аудио Слух» Михаил Климачев.

Семинар шел два дня. Перед участниками выступали ведущие эксперты «Исток Аудио Слух». Обсудили новейшие технологии и продукты, известные в сфере.

В рамках лекций поговорили также об инновационных решениях в этой области, новинках, практических навыках по настройке слуховых аппаратов, важности индивидуального подхода к пациентам.

В финале мероприятия прошла игра, на которой сурдоакустики проверили полученные знания. Лучшие получили дипломы.

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