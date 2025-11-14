Компания по печати на воздушных шарах в Реутове провела экскурсию для бойцов СВО

В Реутове прошла ознакомительная экскурсия на предприятие ГК «Аэродизайн». Мероприятие организовали по программе «Промышленный туризм». Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, гостями стали ветераны специальной военной операции.

Компания «Аэродизайн» работает в городе с 2002 года и считается одним из лидеров по печати на воздушных шарах и полиграфии. В 2023 году предприятие запустило первое в России производство латексной краски для шаров и сегодня остается единственным отечественным производителем такой продукции.

Быстрое развитие компании открывает реальные возможности для трудоустройства ветеранов СВО, которые во время экскурсии смогли познакомиться с производством и оценить перспективы дальнейшей работы.

Подобные экскурсии проводят по инициативе правительства Подмосковья и по проекту Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Многие предприятия региона поддержали эту инициативу.