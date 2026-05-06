Компания «Пластик Он Лайн» в Пушкино наладила выпуск зубной пасты в таблетках

Компания «Пластик Он Лайн» в Пушкино запустила производство нового продукта. Это зубная паста в таблетках. Ее разработали по просьбе военных.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания работает в Подмосковье уже более 20 лет.

«Запуск новой линейки продукции стал продолжением развития компании и увеличения продуктового портфеля: сегодня „Пластик Он Лайн“ выпускает уже более 100 наименований товаров. В разработку и запуск пасты в виде таблеток инвестировало порядка 12 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора Дмитрия Кулькова, продукт разработали с нуля. В лараториях создали уникальный состав.

«В итоге получилась таблетка весом всего семь граммов, а в упаковке помещается несколько таблеток общей массой 30 граммов. Такие размеры позволяют брать их с собой и использовать в походных условиях», — сказал он.

Ранее «Пластик Он Лайн» разработала полевые души для использования в условиях ограниченного доступа к воде.