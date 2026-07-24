Компания в Подольске разработала новую вакцину против менингококковой инфекции

Компания «Петровакс Фарм», расположенная в городском округе Подольск, разработала четырехвалентную конъюгированную полисахаридную вакцину против менингококковой инфекции серогрупп A, C, Y и W-135. Сейчас препарат находится на этапе регистрации.

Менингококковая инфекция — одна из самых опасных вакциноуправляемых инфекций, уровень летальности которой может достигать 20%. Разработка новой вакцины — важный шаг к обеспечению технологического суверенитета в фармацевтической отрасли.

«В ближайшее время мы рассчитываем получить регистрацию новой российской вакцины против менингококковой инфекции. На сегодняшний день уже завершились клинические исследования и все готово к производству. Планируемая мощность уже в 2027 году составит более 4 млн доз в год», — подчеркнул президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Современный производственный комплекс «Петровакс Фарм» действует в соответствии со стандартами GMP ЕАЭС и ЕU. На предприятии осуществляется синтез фармсубстанций, а также производство стерильных и нестерильных препаратов в различных лекарственных формах.

«Компания «Петровакс Фарм» работает на фармацевтическом рынке более 30 лет, является одним из крупнейших фармпредприятий Московской области. Сегодня это современное предприятие, которое выпускает важнейшие лекарственные препараты. На данный момент мощность производства составляет порядка 160 млн доз различных препаратов в год. На предприятии трудоустроено более 400 жителей Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.