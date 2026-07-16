Компания «Орбита» в Чехове запустила новое производство на полную мощность

Компания «Орбита» в городе Чехове запустила новое производство и планирует выпускать 1440 тонн продукции в год. Об этом сообщила Мафтуна Шарипова, совладелец фирмы.

Новое производство занимает цех площадью более 1,4 тысячи квадратных метров. Компания изготавливает продукты здорового питания из орехов и сухофруктов под торговой маркой ROYAL MUBARAK. Эти продукты не содержат сахара и подходят даже для диабетиков.

Одно из наименований — орехи в особой хрустящей оболочке, которые обжаривают без масла. Благодаря этому орехи сохраняют свою структуру, вкус и качество.

По данным Шариповой, рентабельность бизнеса составляет более 5%. Руководство предприятия планирует развивать и расширять производство, чтобы увеличить объемы, прибыльность и долю рынка. Для этого компания хочет привлечь более 50 новых сотрудников, включая наладчиков, инженеров, операторов и технологов.

Предприятие построили и открыли в прошлом году, но на полную мощность его вывели только недавно. Общая площадь территории составляет почти 10 тысяч квадратных метров, из них производственный цех и склад занимают около 2 тысяч квадратных метров.

Сейчас на предприятии трудятся более 20 рабочих, которые используют современное передовое оборудование для сортировки, фасовки и упаковки продукции. На предприятии также планируют применять искусственный интеллект в системе обеспечения.